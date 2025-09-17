El PP de Vigo pide al Concello la gratuidad del bus urbano durante la Semana de la Movilidad

El Partido Popular de Vigo ha pedido al Concello que conmemore la Semana Europea de la Movilidad con iniciativas que fomenten la movilidad sostenible en la ciudad. Proponen "la gratuidad del transporte urbano durante al menos una jornada, una marcha cicloturista o la peatonalización de algunas calles del centro durante el fin de semana".

“El alcalde no ha anunciado ni una sola medida para celebrar esta efeméride. Ni tan siquiera la gratuidad del autobús turístico, única acción que ha venido realizando el Concello en los últimos años", ha criticado el portavoz popular, Miguel Martín.

La Semana Europea de la Movilidad comenzó este martes, cuando el alcalde Abel Caballero aprovechó para visitar la exposición de coches eléctricos en la Porta do Sol. "Únicamente para sacarse la foto y apropiarse de una iniciativa ajena al Concello mientras su gobierno es incapaz de poner en marcha una red de carga de estos vehículos", ha lamentado Martín.

Los populares han recordado que, "hace años", el gobierno local conmemoraba esta efeméride con diferentes actividades, pero "poco a poco, Caballero ha ido recortando esa oferta". También critican que el regidor socialista solo se enfoque en Vigo Vertical, "obviando la importancia que tiene el transporte público (...) para conectar el centro con las parroquias".

Por este motivo, desde el PP se propone una serie de medidas para fomentar "de verdad" la movilidad sostenible frente a la "menguante" apuesta del gobierno local. Entre ellas, establecer la gratuidad de los autobuses urbanos durante al menos un día y a elección del viajero, "para que pueda escoger cuando mejor le convenga".

"Tendría un impacto económico muy bajo para las arcas municipales, en torno a los 30.000 euros, pero de incalculable valor por lo que supone promover el transporte público de la

ciudad", ha explicado el concejal popular, que también propone una marcha cicloturista o la peatonalización de alguna calle del centro.