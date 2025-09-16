Zona Franca de Vigo y la Fundación Marco colaborarán para promocionar actividades culturales en la ciudad

La Zona Franca de Vigo y la Fundación Marco han firmado este martes un convenio para consolidar la colección de arte del Consorcio y fomentar la creatividad cultural. En concreto, los objetivos del acuerdo son el asesoramiento para la colección artística de Zona Franca de Vigo, promoción de actividades conjuntas y colaboración en proyectos culturales.

El delegado del Estado, David Regades, y el director del Museo Marco, Miguel Fernández Cid, han rubricado el convenio, en un acto en el que también ha participado el alcalde de Vigo y presidente de la Fundación Marco y de la Zona Franca, Abel Caballero.

El convenio, entre otros compromisos, establece que la Fundación MARCO preste asesoramiento a la Zona Franca respecto de su colección artística. A su vez, el Consorcio otorgará trato preferente al MARCO en la concesión de préstamos de obras.

Así, como recoge Europa Press, el acuerdo de colaboración, a cuatro años, se basa "en el estudio, asesoramiento, formación y perfeccionamiento científicos en relación con la colección artística del Consorcio y de la Fundación".

En un comunicado, Zona Franca ha destacado que atesora un conjunto artístico con obras de Pradilla, Laxeiro, Sotomayor, Maruja Mallo, la saga Quesada, Lodeiro, Antón Patiño o Silverio Rivas, entre otros. Por ello, el acuerdo también establece la creación de una comisión asesora que estudiará oportunidades para la adquisición de nuevas obras.

Regades ha subrayado el impacto social y económico de la actividad cultural y el compromiso de la entidad con el fomento de la creatividad y de las artes. Para Miguel Fernández Cid, la firma del convenio “es un acontecimiento y una gran noticia para el ámbito de la cultura”.

La comisión asesora que se constituirá en virtud del convenio firmado este martes tendrá entre sus funciones preseleccionar obras y artistas que se consideren de interés en el panorama artístico español, con especial foco en Galicia, proponer a Zona Franca la adquisición de obras y valorar oferta de compra o donación que pueden ser relevantes a nivel de calidad, oportunidad e importancia cultural.