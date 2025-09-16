El Tren Celta retomará la conexión directa entre Vigo y Oporto en diciembre de 2025

"Tren Celta" que une Vigo con Oporto operado por Comboios de Portugal, estacionado en Guixar. Treintayseis

El servicio internacional Tren Celta, que une Vigo y Oporto, recuperará la conexión directa entre ambas ciudades a partir de diciembre de 2025.

Así lo ha confirmado el Eixo Atlántico en un comunicado en el que señala que, tras las gestiones de su presidente, Luís Nobre, con Comboios de Portugal (CP), a final de este año no será necesario realizar el transbordo en Viana do Castelo, como se estableció a mediados del pasado mes de agosto por "razones operativas".

Desde el organismo transfronterizo defienden la propuesta de gestionar el servicio a través de una empresa mixta, en sustitución de Renfe y CP, que utilice trenes bitensión y permita ampliar la conexión hasta A Coruña, promoviendo así un servicio con Oporto.

Además, no descartan que, en caso de que el servicio no mejore, se contacte con operadores privados para evaluar su interés en prestar servicio en esta línea.

Esta solicitud, realizada en su momento por Avanza, fue aprobada inicialmente, pero quedó sin efecto debido a la reestructuración de la empresa de transportes en la Península Ibérica.