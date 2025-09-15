Caballero denuncia que la Xunta tiene "paralizada" la regenaración de O Vao: "No nos permiten avanzar"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado este lunes que la Xunta de Galicia tiene "paralizada" la primera fase de regeneración de la playa de O Vao. "No nos permiten avanzar con la licitación", ha afirmado.

Según ha explicado el regidor socialista, el Concello de Vigo solicitó a Costas del Estado la concesión de ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre para la ejecución del proyecto de la "recuperación ambiental de la playa de O Vao y su entorno".

Entonces, como señala Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, el Gobierno de España traspasó las competencias de la gestión de la costa gallega a la Xunta de Galicia el 1 de julio de 2025.

"Desde el 1 de julio hasta hoy, bien entrado septiembre, la Xunta de Galicia no hizo nada", ha denunciado el alcalde, que ha asegurado que "pararon el proyecto" desde el gobierno autonómico. Caballero considera que si el informe tuviera que ser emitido por el Estado "ya estaría resuelto".

¿Cómo es el proyecto?

El regidor socialista ha explicado que se trata de un proyecto global de regeneración que se desarrollará en cinco fases, que sumarán una inversión de 5,5 millones de euros. La primera fase, que Caballero denuncia que está paralizada por la Xunta, tendrá un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Por otro lado, Caballero ha asegurado que tenían previsión de tener esta primera fase finalizada para el verano de 2026, lo cual es difícil ante la no autorización de la Xunta. "No nos permiten avanzar con la licitación", ha incidido.

El objetivo de esta iniciativa es recuperar más duna y distanciar los vehículos de la primera franja litoral, así como mejorar el paseo marítimo y hacerlo más accesible. Además, se humanizará todo el entorno de la playa, "recuperando la servidumbre del tránsito en el Baluarte, garantizando la continuidad peatonal entre A Fontaíña y O Vao".

Ocupación hotelera del 83,93% este último fin de semana

El alcalde ha aprovechado para presumir de las buenas cifras de ocupación que acumula la ciudad en las últimas semanas. En concreto, ha señalado que el 83,93% de las plazas hoteleras de Vigo estuvieron ocupadas durante los últimos tres días.

"Vigo es ya un destino turístico y basta con estar por la calle y ver la cantidad de personas que nos visitan", ha destacado Caballero, que insiste que Vigo es "una gran potencia turística". "Empleo, riqueza y bienestar para las personas, también gracias al turismo", ha concluido.