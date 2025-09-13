Las luces de Navidad de Vigo se dejan ver en pleno mes de septiembre

A falta de casi tres meses y medio para las Navidades, el montaje de las luces de estas festividades empieza a destacar en las calles de Vigo. Este viernes por la noche, los vecinos y transeúntes que paseaban por el cruce de Arenal con Inés Pérez de Ceta se encontraron con el alumbrado encendido en pleno septiembre.

Esto se debía a que los técnicos de Ximenez Iluminación, encargados del alumbrado en la ciudad, estaban instalando las luces en este barrio.

El pasado 30 de julio, el alcalde Abel Caballero dio el pistoletazo de salida a la temporada navideña en Vigo desde la Porta do Sol. De esta forma, el regidor explicó que ya había comenzado el montaje de la iluminación y de los eventos festivos, con el objetivo de que todo esté listo para el tradicional encendido en noviembre.

Por ahora, se desconoce la fecha concreta del acto de encendido, que el propio Caballero calificó como "el secreto mejor guardado del planeta".

Hace unos días se dio a conocer que la licitación para la instalación del mercadillo navideño 'Cíes Market' en la Plaza de Compostela ha quedado desierta, así como la de sus atracciones infantiles, por lo que el Concello ha tenido que lanzar otra de manera urgente para llegar a tiempo a la celebración de la Navidad.