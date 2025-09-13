Ofrecido por:
Los bomberos de Vigo trabajan en la extinción de un incendio en la hierba seca de un establo
El incendio se produjo en un establo utilizado para almacenar hierba seca en la avenida Ricardo Mella
Los servicios de emergencias de Vigo trabajan en la extinción de un incendio declarado en un establo de la avenida Ricardo Mella y que tenía hierba seca almacenada.
El fuego, según informa el 112 Galicia, comenzó sobre las 14:30 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma. Del suceso no hay que lamentar personas heridas.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional y los voluntarios de Protección Civil de Vigo. Actualmente, los servicios de extinción están en el lugar con una pala excavadora para remover y apagar la paja.