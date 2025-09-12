El Pleno exige que Vigo mantenga los exámenes del MIR y rechaza la petición de dimisión de Rueda

El Pleno de Vigo ha acordado este viernes por mayoría la reprobación del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por no defender a la ciudad olívica como sede oficial de los exámenes del MIR ante el Ministerio de Sanidad.

La moción ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, la abstención del BNG y el voto en contra de PP, para instar al Gobierno central que Vigo sea incluido de nuevo como ubicación para estas pruebas.

Sobre esta moción, presentada por el PSOE, los populares propusieron una enmienda para que la Corporación mostrase unanimidad en esta reclamación, sin "tintes partidistas", que ha sido rechazada.

Tampoco ha salido adelante la presentada por el BNG para pedir la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por la gestión "negligente" de la ola de incendios que arrasó Galicia, especialmente la provincia de Ourense, durante el mes de agosto.

En este caso, la abstención del grupo socialista ha impedido que fuese aprobada, con los votos en contra del Partido Popular.

Entre otras, han sido aprobadas las mociones para exigir a la Xunta la gratuidad de los libros de texto, instar al Gobierno gallego a que cumpla con la integración en el sistema público de salud de la Unidad Asistencial Cedro de Vigo y que refuerce el servicio sanitario en las islas Cíes durante la temporada alta, ampliando la cobertura presencial con personal médico y en enfermería durante 24 horas.