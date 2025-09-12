Un ladrón reincidente acepta 4 años de cárcel por entrar a robar en tres casas en Vigo

Un hombre, con varias sentencias firmes por distintos robos con fuerza, ha aceptado 4 años de cárcel por entrar a robar en tres casas del mismo vecindario de la ciudad de Vigo.

Como informa Europa Press, los hechos ocurrieron en febrero de 2025 y, por los mismos, el varón ha sido condenado en una vista de conformidad llevada a cabo este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la urbe olívica.

Además, el procesado tendrá que indemnizar a uno de los propietarios de la vivienda con 350 euros. Sin embargo, el hombre no tendrá que entrar en prisión si no delinque durante los próximos cuatro años, paga las cantidades correspondientes y continúa sometido a un tratamiento de deshabituación de sus adicciones.

Según recogía el escrito de acusación de Fiscalía, los tres robos ocurrieron en las madrugadas del 24 y del 25 de febrero de 2025. El hombre habría entrado en tres casas, siendo sorprendido en una de ellas y robando unos 350 euros en efectivo, un ordenador, llaves y documentación.