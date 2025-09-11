El Concello de Vigo lanza una licitación por urgencia tras quedar desierta la instalación del Cíes Market

La licitación para la instalación del mercadillo navideño 'Cíes Market' en la Plaza de Compostela ha quedado desierta, además de sus características atracciones infantiles, por lo que el Concello ha tenido que lanzar otra de manera urgente para llegar a tiempo a la celebración de la Navidad.

Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, que incide en que la empresa propuesta por el Concello a mediados de agosto para la licitación era la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE), que es la que se suele encargar de este montaje desde hace años.

Pero la empresa madrileña presentó la documentación requerida para formalizar la adjudicación fuera del plazo previsto en la legislación, por lo que se ha declarado desierta la convocatoria.

Ahora, el Concello ha lanzado una nueva licitación por el trámite de urgencia para la instalación del mercadillo navideño y las atracciones infantiles por el trámite de urgencia para llegar a tiempo a Navidad, que arrancará, como suele ser habitual, a mediados del mes de noviembre.