Imagen de archivo de una jornada lluviosa. Shutterstock

Vigo

El tiempo en Vigo: la lluvia será la gran protagonista durante los próximos días

Las precipitaciones no permitirán a los más pequeños de la familia disfrutar del patio en la vuelta al cole 2025

Publicada

Miles de niños y niñas han vuelto al cole estos días en Vigo, donde se reencontrarán con sus compañeros y amigos. Ahora bien, el tiempo no les permitirá disfrutar como desearían de estos reencuentros, ya que la lluvia les impedirá jugar en el patio.

Y es que, según previsiones de Meteogalicia, se prevén precipitaciones a lo largo de este miércoles y jueves. El viernes, para despedir la primera semana de clases, se librarán del agua y podrán correr a su aire alrededor de los colegios.

La agencia meteorológica gallega también espera cielos con nubes y claros con momentos muy nublados, así como alguno despejado de cara al viernes.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán ligeramente —se situarán sobre los 15 gradosy máximas que se mantendrán sin cambios —sobre los 22 grados. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable.