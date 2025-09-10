El tiempo en Vigo: la lluvia será la gran protagonista durante los próximos días

Miles de niños y niñas han vuelto al cole estos días en Vigo, donde se reencontrarán con sus compañeros y amigos. Ahora bien, el tiempo no les permitirá disfrutar como desearían de estos reencuentros, ya que la lluvia les impedirá jugar en el patio.

Y es que, según previsiones de Meteogalicia, se prevén precipitaciones a lo largo de este miércoles y jueves. El viernes, para despedir la primera semana de clases, se librarán del agua y podrán correr a su aire alrededor de los colegios.

La agencia meteorológica gallega también espera cielos con nubes y claros con momentos muy nublados, así como alguno despejado de cara al viernes.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán ligeramente —se situarán sobre los 15 grados— y máximas que se mantendrán sin cambios —sobre los 22 grados—. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable.