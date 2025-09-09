Vigo sale a la calle para protestar contra la participación israelí en La Vuelta 2025

Manifestación propalestina en Vigo , a 8 de septiembre de 2025 BNG de Vigo

Centenares de personas se han congregado este lunes en diversos puntos de Vigo para protestar contra la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en La Vuelta. Se espera que las manifestaciones continúen este martes a lo largo del recorrido de la decimosexta etapa que une Combarro con Mos (Pontevedra).

Las primeras manifestaciones contra la participación del equipo israelí y el genocidio que el país asiático está perpetrando en Gaza tuvieron lugar en el barrio de Coia. El Hotel Coia acoge a los ciclistas de Israel Premier Tech.

Decenas de personas se concentraron frente a la entrada del edificio, donde se desplegó la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de incidentes. Las banderas de Palestina ondearon por la tarde en Coia antes de la manifestación principal a las 20:00 horas en el centro de la ciudad.

El Hotel Coia en Vigo ha decidido acoger al equipo ciclista vinculado al Estado de Israel, responsable del genocidio en Palestina. Para ello, cuenta con una fuerte protección policial ante la concentración espontánea que se produjo frente a sus puertas.

A esa hora, centenares de personas se concentraron en La Farola de Urzáiz. "Frente a la complicidad de los gobiernos occidentales, la solidaridad popular sigue a reclamar el fin de los crímenes atroces del sionismo en Palestina", ha descrito desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo a través de redes sociales.

Estas manifestaciones se extendieron por toda Galicia este lunes. Tanto las grandes ciudades gallegas, como varios municipios del área de Vigo se concentraron para denunciar el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

📢 Vigo continúa 23 meses despois mobilizándose nas rúas contra o xenocidio palestino



Vigo continúa 23 meses despois mobilizándose nas rúas contra o xenocidio palestino

Diante da complicidade dos gobernos occidentais, a solidariedade popular segue a reclamar a fin dos crimes atroces do sionismo na Palestina

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 64.522 gazatíes, de los cuales 19.000 son niños. A esa cifra se suman unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros y 387 personas muertas por hambre.

Protestas durante la carrera

Este martes se celebra la decimosexta etapa de La Vuelta, que partirá en Combarro y finalizará en Mos. Una jornada en la que se prevé que la carrera pase a un segundo plano y las manifestaciones se lleven los focos.

Animamos a todas as galegas e galegos a mobilizarse e a facer visíbel que Galiza está ao carón do pobo palestino e contra a xenocidio que estamos a presenciar en Gaza a mans do estado de Israel. Participa!

La primera será en Poio, a las 12:15 horas en la rotonda de Ponte da Barca. A la misma hora, habrá manifestantes concentrados en la rotonda Manuel de Palacio de la ciudad de Pontevedra.

A la 13:00 horas, la manifestación se trasladará al Cruce de Pierres, en Arcade. Media hora más tarde comenzarán los preparativos en Alto da Grova, en Baiona, por donde pasará el pelotón sobre las 15:52 horas.

En Tui, los manifestantes se concentrarán a partir de las 14:15 horas en la rotonda de la calle Ourense, por donde pasarán los ciclistas sobre las 14:58 horas. La protesta final será en Mos a las 15:30 horas. El punto de encuentro de los manifestantes será el Parque Forestal de Zamáns, en Vigo.