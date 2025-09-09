El Concello de Vigo le pide al PP que sea "consecuente" en materia de vivienda

El Concello de Vigo ha exigido al Partido Popular de la ciudad que sea "consecuente" en materia de vivienda y apoye al Gobierno municipal "en la ejecución de una política de vivienda" que está llevando a cabo con "intensidad" por la inacción de la Xunta de Galicia.

La concelleira de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, ha criticado que los populares pongan "en cuestión" las "actualizaciones de precios y los plazos de ejecución" de proyectos, en referencia al edificio de Esturáns, en los medios, pero voten a favor en el Consello de la Xerencia de Urbanismo.

"Mientras en los medios dice una cosa y critica esas actualizaciones y esos cronogramas, en el Consello de la Xerencia hoy mismo vota a favor de esos proyectos con esas valoraciones y esos cronogramas", ha señalado Caride.

Para la concelleira, "el PP de Vigo debería estar exigiendo a la Xunta de Galicia celeridad en la ejecución de proyectos por los que llevamos 16 años esperando", por lo que le pide al partido de la oposición "que se ponga del lado de los vigueses" y "de esas 7.100 familias viguesas que están demandando una vivienda de protección en esta ciudad".