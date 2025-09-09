Caballero exige a Sanidad "todas las explicaciones del mundo" de por qué Vigo no es sede de exámenes MIR

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido "todas las explicaciones del mundo" a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la exclusión de Vigo como sede de los exámenes MIR. El regidor responde así a la carta que Sanidad envió al Concello, en la que explica que la ciudad olívica acogió dichas pruebas "con motivo del Covid".

Según ha explicado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación este martes, la ministra de Sumar envió una carta al Concello. En ella, se argumenta que Vigo sólo fue sede de los exámenes MIR debido a la pandemia y que la propuesta de que la ciudad deje de serlo parte de su propio ministerio.

En consecuencia, el regidor socialista ha exigido "todas las explicaciones del mundo" a Mónica García. "¿Por qué su propuesta quita Vigo, que tiene 300.000 habitantes, y deja a Santiago, que tiene 100.000? ¿Cuál es la razón? ¿Con qué criterio?", se pregunta Caballero.

El alcalde ha argumentado que "no va de universidad" y que los exámenes MIR "no tienen nada que ver con las facultades". Además, ha indicado que Sanidad decidió recibir propuestas de las Comunidades Autónomas, pero que "la Xunta de Galicia no hizo ninguna" y "no planteó ninguna objeción" a la exclusión de Vigo.

Caballero también responsabiliza a la Xunta

"El conselleiro de Sanidade se quedó encantado de que Vigo dejara de ser sede de exámenes MIR y se fueran para Santiago", ha afirmado Caballero, que responsabiliza de la decisión también al gobierno autonómico.

El alcalde de Vigo considera que "bastaba con decirlo, como hizo Cáceres, León o Cádiz". Estas ciudades consiguieron ser sede de las mencionadas pruebas porque "sus Comunidades Autónomas dijeron que querían que se continuaran los exámenes".

"¿Por qué el conselleiro no defendió Vigo?", ha cuestionado Caballero, que cree que la razón es la misma por la que la Xunta "se opone a que Vigo abra una facultad de Medicina. "No quieren que Vigo tenga facilidades, no quieren que los estudiantes de Vigo puedan hacer sus exámenes aquí", ha aseverado.

Además, Caballero ha recordado que llevarán la moción al Pleno municipal, así como, según ha avanzado, al Parlamento de Galicia, al Congreso y al Senado. "Vamos a defender Vigo con todas sus consecuencias", ha concluido.

PP de Vigo: "El PSOE ha vuelto a hacer un uso partidista de un tema de ciudad"

Por otro lado, el regidor socialista ha asegurado que tanto el PP de Vigo, como el BNG de Vigo, son "rehenes de sus jefes de Santiago". "No tienen fuerza para imponer su criterio", ha afirmado Caballero, acusando a ambos partidos de mantenerse callados y no defender a la ciudad.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Martín, considera que el PSOE "ha vuelto a hacer un uso partidista de un tema de ciudad, en lugar de buscar la unidad de acción y la suma de fuerzas".

"La decisión de Sanidad de excluir a Vigo como sede de los exámenes de formación sanitaria especializada es un agravio que requiere de una respuesta conjunta que nazca del consenso de todas las fuerzas políticas", ha afirmado.

Martín ha recordado que el PP ha presentado una declaración institucional en defensa de Vigo como sede de los exámenes MIR a la Junta de Portavoces. "Lamentablemente, el PSOE busca hacer política partidista con este asunto y, por eso, ha despreciado el consenso", ha indicado el portavoz.

En este sentido, ha criticado que la moción presentada en el Pleno por los socialistas incluye la reprobación del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pero no la de Mónica García. Ha añadido, además, que Caamaño ha solicitado formalmente y por escrito la rectificación del Gobierno de España al respecto.