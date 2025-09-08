Gran Vía de Vigo, a 8 de septiembre de 2025

Gran Vía de Vigo, a 8 de septiembre de 2025 S.P.

Vigo

El tiempo en Vigo: ¿volverá a llover esta semana en la ciudad olívica?

El otoño se acerca a Vigo, donde los 30 grados han quedado atrás para dejar paso a leves precipitaciones

Los más pequeños de la familia vuelven al colegio. Los 30 grados y las vacaciones quedan atrás, para dar paso al otoño, sus lluvias y sus temperaturas moderadas.

Y es que, según previsiones de MeteoGalicia, esta semana se repetirán las leves lluvias que vigueses y viguesas pudieron presenciar hace un par de días.

La agencia meteorológica gallega espera cielos con nubes y claros durante los próximos días, aunque ocasionalmente serán nublados o despejados.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que sean normales para esta época del año, con mínimas en ascenso moderado y máximas sin cambio.

Así, este lunes, los termómetros llegarán a marcar los 22 grados y las nubes que cubran el cielo de Vigo no dejarán precipitaciones. Sí lo harán a partir del martes por la tarde, cuando no se espera que se superen los 20 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrán a un nivel favorable en general.