A prisión el acusado de asesinar a la trabajadora del SAF de O Porriño (Pontevedra)

La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza 1, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del presunto autor del asesinato de una trabajadora del Servizo da Axuda no Fogar (SAF).

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han indicado que, según ha decretado la jueza, esta medida deberá ejecutarse en un módulo terapéutico o institución análoga.

El detenido, que se encuentra internado en la Unidad de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro, acudió este viernes al juzgado y está investigado por un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que depare la causa.

Los hechos sucedieron a finales de julio en una de las casas de O Porriño a las que la trabajadora acudía con regularidad situada en la parroquia de Atios. La víctima había denunciado una situación de acoso ocurrida en la vivienda donde fue finalmente asesinada.