La Empresa Municipal de vivienda de Vigo se estrena con la construcción de 27 viviendas en Tomás Alonso Concello de Vigo

La Empresa Municipal de Vivienda de Vigo se estrenará con la construcción de un edificio de 9 alturas y 27 viviendas con algún tipo de protección oficial, aparcamientos y trasteros en Tomás Alonso.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha señalado que el inmueble se elevará en una parcela municipal y cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros y que asumirá el Gobierno local tras modificar el proyecto tras la subida del coste de ejecución.

Además, cuenta con 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos correspondientes al Programa de ayudas para la construcción de alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación NextGenerationUE.

Caballero ha reiterado la inacción de la Xunta, que debe a la ciudad "5.000 viviendas", por lo que tiene que ser el Concello el que lo supla.

Aparcamiento de Matamá

La Xunta de Goberno Local celebrada esta mañana ha dado luz verde al proyecto de obras de aparcamiento de la calle Manuel Cominges, en Matamá.

Cuenta con una inversión de 1.164.321 euros y un plazo de ejecución estimado de 9 meses. "Tendrá espacio para 123 vehículos en batería y 4 plazas para personas con movilidad reducida", ha detallado Caballero.

Tras ponerse en marcha en octubre de 2024 como aparcamiento provisional, asociado al uso del pabellón, ahora se aprueba de manera definitiva al amparo del nuevo PXOM.

Teis

Además, el regidor olívico ha anunciado que en la próxima Xerencia de Urbanismo se dará cuenta de la tramitación del Plan Especial de ordenación en el ámbito de Ventura González -Camiño de Gonderán – Rosal, en Teis, próximo a las viviendas de Fenosa.

Se trata de una superficie de 38.629 metros cuadrados edificables, de los que será de uso residencial el 45% y de uso comercial, el 55%. Además, el 30% de las viviendas estarán sometidas a algún tipo de protección oficial.

La actuación también supondrá la mejora de los accesos al colegio Frián.