El Concello de Vigo avanza un presupuesto récord para 2026: rondará los 345 millones de euros

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado este viernes que el gobierno local ya está trabajando en la elaboración de los presupuestos de 2026, que alcanzarán la cifra récord de 354 millones de euros según lo previsto.

Así lo ha asegurado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que reitera que Vigo se financiará con fondos propios. "Seguimos sin ningún tipo de endeudamiento y manteniendo la presión fiscal más baja de todos los ayuntamientos importantes de Galicia", ha afirmado.

Entre las partidas presupuestadas, Caballero ha resaltado los 1,6 millones de euros para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). "Incrementa de forma notable porque la Xunta de Galicia no paga lo que debe y, por tanto, lo tenemos que financiar desde el Concello de Vigo", ha asegurado.

También ha explicado que aumenta la inversión en las zonas verdes. "Seguimos humanizando, cada vez hay más verde y cada vez hay que hacer más mantenimiento", ha detallado.

Asimismo, el alcalde de Vigo ha indicado que sube el contrato de Sogama y ha señalado directamente a la Xunta. "Sogama nos subió, a los efectos de este presupuesto y con respecto al año 23, casi el 70%", ha aseverado Caballero, que ha definido este incremento como "un cañonazo contra la ciudad de Vigo".

"Y aún los caraduras políticos del Partido Popular hablan de ello, de la subida de la tasa de basura", ha insistido el regidor socialista, que ha recalcado que "la subida es de la Xunta de Galicia, que se queda el dinero de Vigo".

Desde el PP de Vigo, han reiterado que "el sablazo es cosa del gobierno de Pedro Sánchez y no de Sogama". "La prueba del algodón, lo volvemos a repetir, es que afecta a toda España y no solo a Galicia", ha declarado su portavoz, Miguel Martín

La Xunta "nos quita más dinero del que nos da"

Contratos de mantenimiento, túnel de Beiramar, instalaciones deportivas, subvenciones y transporte público serán otras de las partidas que reciban un incremento presupuestario para el próximo año.

"Las inversiones estarán sobre los 35 millones de euros, unido a los 72 millones del crédito extraordinario", ha detallado el alcalde, que ha presumido que el Concello consigue "todo esto sin deuda". También se ha referido a actuaciones previstas, como la del Paseo de Granada, Avenida de Madrid, la piscina de Teis, o la reforma de Balaídos.

Para rematar, en cuanto a los ingresos externos, ha asegurado que provienen "fundamentalmente" del Gobierno de España. "La aportación del Gobierno está por encima de los 95 millones de euros", ha calculado el Caballero, que ha indicado que la contribución de la Xunta es "en términos netos" negativa."Nos quita más dinero del que nos da", ha concluido.