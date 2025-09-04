El PP de Vigo alerta de nuevos incumplimientos de Ryanair y exige contundencia a Caballero

El Partido Popular de Vigo ha alertado este jueves que "por tercera vez en tres años" Ryanair ha vuelto a incumplir el contrato firmado por el Concello. Han advertido que la compañía ha suprimido vuelos de forma unilateral para diciembre, por lo que han exigido más contundencia al alcalde.

"Ayer mismo le exigíamos a Abel Caballero que hiciese valer dicho contrato hasta final de año ante el anuncio de la compañía a abandonar Galicia por las tasas aeroportuarias de Aena. Y la aerolínea ya muestra su intención de no respetar su acuerdo con el Ayuntamiento", ha advertido la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

Los populares afirman que Ryanair ha eliminado de su calendario dos frecuencias en el mes de diciembre entre Vigo y el aeropuerto británico de Stansted. Es decir, un total de cuatro vuelos que estaban previstos para los miércoles 3 y 10 de diciembre.

"Igual que hicimos este verano, hemos de advertir nosotros al gobierno local de la eliminación unilateral de frecuencias", ha remarcado Luisa Sánchez, que ha recordado que el contrato firmado por el Concello y la aerolínea recogía tres frecuencias semanales durante todo 2025.

En consecuencia, el PP de Vigo ha exigido al alcalde Abel Caballero que actúe de forma contundente cuanto antes. En esta línea y ante la reiteración de los incumplimientos, los populares han recordado que la sanción podría ser de hasta un 10% del contrato, cuyo importe ascendería a los 150.000 euros.

"Está muy bien que el señor Caballero presuma de haber multado a Ryanair con 67.000 euros por dos incumplimientos de contrato pero se antoja una cantidad pequeña por, no una, sino dos infracciones", ha criticado Luisa Sánchez

Respuesta del Concello

"Lamentablemente, no se enteran de nada", ha afirmado la concelleira de Política Social, Turismo y Juventud, Yolanda Aguiar, tras las criticas populares. La política socialista ha recordado que Ryanair sólo tiene la obligación de mantener tres frecuencias de abril a noviembre.

"La tercera frecuencia que Ryanair venía operando en los meses de noviembre, diciembre y enero fue una decisión empresarial, no es una obligación contractual con el Concello de Vigo", ha aseverado Aguiar, que ha acusado a los populares de "rigor escaso y trabajo poquito", y de hacer política "a golpe de titulares de periódico y recortes de prensa".

La concelleira ha señalado, además, que el Concello ha sancionado a la compañía irlandesa cuando ha "certificado el incumplimiento de lo pactado". También ha resaltado que están "vigilantes como Gobierno, ateniéndonos a la literalidad del convenio". El PP de Vigo ha respondido a estas declaraciones aportando una copia del contrato, en el que Ryanair se compromete a tres frecuencias en la temporada de invierno.

Copia del contrato entre Ryanair y Concello de Vigo

Por otro lado, en declaraciones a TVE, Caballero ha asegurado que la marcha de Ryanair abrirá una ventana de oportunidades para Peinador. "Ya hay compañías que están diciendo que tienen interés en hacer vuelos desde Vigo", ha afirmado.