Investigan a dos personas en O Porriño (Pontevedra) como presuntos autores de incendios forestales

La Guardia Civil de O Porriño (Pontevedra) investiga a dos personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal. Las llamas fueron prendidas en el entorno del cementerio de la parroquia de Estacas, en Fornelos de Montes.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa que recoge Europa Press, los investigados son una mujer de 30 años, vecina de Barro, y un hombre de 45, vecino de Caldas de Reis.

Los hechos se remontan al pasado día 28 de julio, cuando se inició un incendio durante las labores de desbroce que estaban realizando operarios de una empresa y que fue producido por una chispa de una de las desbrozadoras.

El fuego afectó al matorral de monte bajo en la zona que estaban limpiando. Además, según la Guardia Civil, debido al "fuerte viento existente" el fuego llegó a amenazar una granja de animales próxima sin llegar a afectarla.

Asimismo, el IRDI (Índice de riesgo diario de incendio forestal) correspondiente al citado día en la zona era de muy alto a extremo; afectando el incendio a una extensión de 0.45 hectáreas (0.08 ha de arbolado y 0.37 ha de monte bajo).

Con todo, se han instruido diligencias entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de guardia de los de Redondela.