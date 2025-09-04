Heridas tres personas tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Nigrán (Pontevedra)

Dos hombres de 20 años y una mujer de 19 han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en Nigrán esta pasada noche. Una de ellas ha tenido que ser excarcelada del vehículo.

Según ha informado el 112, el siniestro se produjo alrededor de las 22:30 horas de este miércoles en la carretera provincial EP-2106, a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Parada.

Fueron varios particulares los que dieron el aviso de que un turismo se había salido de la vía y había impactado contra un muro. Además, indicaron que viajaban tres ocupantes en el interior del coche, todos heridos, y que uno de ellos podría estar atrapado.

El servicio informó de lo ocurrido al 061, a los Bomberos de O Porriño, al GES Val Miñor, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a efectivos de Protección Civil de la zona.

Una vez en el punto, los equipos de intervención tuvieron que cortar una puerta y el respaldo delantero de uno de los asientos para liberar a la víctima que se encontraba atrapada, que fue inmovilizada antes de su traslado al hospital Álvaro Cunqueiro. Los otros dos heridos también recibieron asistencia sanitaria y fueron evacuados al mismo centro hospitalario.

Tal y como ha puntualizado el 061, al lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado, además de personal sanitario del PAC de Nigrán.