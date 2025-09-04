Abel Caballero, tras la marcha de Ryanair: "Ya hay compañías con interés en hacer vuelos desde Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este jueves su confianza en que la salida de Ryanair de Peinador —que se materializará en 2026, con el fin del acuerdo publicitario con el Ayuntamiento— será una oportunidad para la llegada de otras aerolíneas a la terminal olívica.

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, en la que, a la pregunta de si la salida de la compañía irlandesa abrirá una ventana de oportunidades para Peinador, el alcalde ha respondido con un tajante "sin ninguna duda".

Según Caballero "ya hay compañías que están diciendo que tienen interés en hacer vuelos desde Vigo", aunque ha matizado que el planteamiento que se hace es el modelo de subvenciones públicas mediante contratos de publicidad.

En ese sentido, como ha recogido Europa Press, ha incidido en que la Xunta y la Diputación de Pontevedra deberían colaborar porque "gente que no es de Vigo" usa las conexiones del aeropuerto vigués.

"Otras instituciones tienen que cooperar igual que está haciendo en este momento el Concello de Vigo. Y en Santiago lo están haciendo, y lo estaban haciendo. Y cuando lo dejan de hacer, las compañías se van", ha señalado, reiterando su acusación a la Xunta de apoyar el aeropuerto de Santiago, haciendo "competencia desleal" a Vigo.

Ryanair no se va de Vigo porque lo decida Ryanair Abel Caballero, alcalde de Vigo

En todo caso, sobre la salida de Ryanair, el alcalde ha insistido en que "Ryanair no se va de Vigo porque lo decida Ryanair". "Es que no le vamos a renovar el contrato de publicidad porque incumplió el que tenía", ha subrayado.

Además, ha asegurado que la marcha de la aerolínea "no preocupa de ningún modo" porque solo opera dos vuelos a la semana en temporada baja.