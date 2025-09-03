Este es el próximo puente que se celebrará en Vigo: 3 días seguidos de fiesta para una escapada

Llega septiembre, el mes que trae consigo la vuelta al cole y que para muchos es más el inicio de año que el propio 1 de enero. La vuelta a la rutina viene cargada de pena por acabar el verano, pero también de ilusión con muchos propósitos por cumplir.

Otros, en cambio, comienzan septiembre pensando en cuál es el próximo puente para hacer una mini escapada o desconectar del trabajo. Pues, por desgracia, para esto todavía hay que esperar 3 meses, ya que los próximos festivos, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caen a sábado.

Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional

El 8 de diciembre es una fecha señalada en el calendario español: una fiesta de carácter religioso que hace referencia a la concepción de la Virgen María.

Se cree que la fecha del 8 de diciembre fue elegida porque la Virgen María nació un 8 de septiembre, calculando que su concepción ocurrió el 8 de diciembre, contando los nueve meses de embarazo de cualquier persona.

En este 2025, el Día de la Inmaculada Concepción cae en lunes, lo que permitirá a muchas personas disfrutar de tres días consecutivos libres para descansar o realizar algún viaje express. En la ciudad olívica todos los vigueses podrán aislarse de la rutina y desconectar a lo grande.

A pocas semanas de comenzar la Navidad, el puente del 8 de diciembre también ofrece la oportunidad de comenzar con las primeras compras y no dejarlas para el último momento. Sea como sea, será un respiro y un descanso más que merecido para renovar las pilas.

Restos de festivos y puentes 2025 en Vigo

Estos son los festivos y puentes que quedan por disfrutar en Vigo, tal y como indica el calendario laboral de este 2025:

Festivos de Vigo en 2025

Día de Todos los Santos : 1 de noviembre, sábado

: 1 de noviembre, sábado Día de la Constitución : 6 de diciembre, sábado

: 6 de diciembre, sábado Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, lunes

: 8 de diciembre, lunes Navidad: 25 de diciembre, jueves

Puentes de Vigo en 2025