Renfe habilita más de 350 autobuses por cortes en la vía Redondela-Vigo Guixar

Las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que conecta Redondela y Vigo Guixar obligarán a cortar puntualmente la vía, interrumpiendo la movilidad de centenares de viajeros. Para tratar de mitigar la situación, Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera con más de 350 trayectos en autobús y 70 taxis para garantizar la movilidad de los viajeros durante seis fines de semana de septiembre y octubre.

Los trabajos implican el corte ininterrumpido de la circulación entre Vigo Guixar y Redondela desde la última hora de cada viernes hasta primera hora del siguiente lunes. Los días en los que el servicio habitual se verá modificado en el mes de septiembre son del 5 al 8, del 19 al 22 y del 26 al 29. En el mes de octubre, la afectación tendrá lugar del día 3 al 6 y del 24 al 27.

Durante estos cortes, trabajos incompatibles con el tráfico ferroviario se llevarán a cabo acciones como el levante de las vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela o el tratamiento de losas en los pasos inferiores del trayecto.

Regionales Vigo-A Coruña-Vigo

Los viernes, el tren Regional A Coruña-Vigo Guixar de las 19:08 horas va a realizar por carretera el trayecto entre Pontevedra y Vigo Guixar. Los sábados y domingos, los Regionales entre Vigo Guixar y A Coruña (en ambos sentidos) transbordan a otro tren en Pontevedra. La estación de origen/destino de estos servicios pasará a ser Vigo Urzáiz. Estos trenes realizan parada en las estaciones de Redondela AV y Arcade.

Regionales Vigo-Vilagarcía/Santiago-Vigo

Los viernes, se modifican los servicios que salen de Santiago a las 20:30 horas y a las 22:10 horas con destino Vigo Guixar. Los viajeros realizan por carretera el trayecto desde Pontevedra hasta destino. Los sábados y domingos, los viajeros de los Regionales Vigo-Santiago y Vilagarcía-Santiago, en ambos sentidos, realizan el recorrido íntegro por carretera.

Los lunes, el Regional que parte de Vigo Guixar a las 6:20 horas con destino Santiago, se realiza por carretera entre Vigo y Pontevedra, desde donde continuará su recorrido en tren.

Regionales Vigo-Ourense-Vigo

Los sábados y domingos, los servicios Regionales que conectan Vigo Guixar y Ourense se realizan por carretera entre Vigo Guixar y Guillarei. Como excepción, el enlace del Alvia de Barcelona (Ourense-Vigo de las 22:05 horas y Vigo-Ourense de las 7:43 horas) realizará el recorrido completo por carretera.

Otros servicios

El Alvia que conecta Cataluña con Galicia realiza por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo los viernes y domingos, y el trayecto inverso Vigo-Ourense los sábados y lunes.

Durante las obras de Adif, el trayecto entre Vigo Guixar y Valença do Minho se realiza por carretera los siguientes días: IC 420 Vigo Guixar (8:58 y 17:00 horas) – Porto Campanha: de sábado a lunes IC 421 Porto Campanha (10:59 horas) – Vigo Guixar: sábado y domingo IC 422 Vigo Guixar (19:56 horas) – Porto Campanha: sábado y domingo IC 423 Porto Campanha (20:10 horas) – Vigo Guixar: de viernes a domingo