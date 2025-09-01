El BNG critica el Vigo Arena y plantea reforzar el Ifevi como alternativa: "Es insostenible e innecesario"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) pide mejorar el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para acoger grandes conciertos y eventos. El grupo propone invertir en este recinto rechazando la intención del alcalde, Abel Caballero, de seguir adelante con la construcción del proyecto Vigo Arena, que supondría arrasar 25.000 metros cuadrados de bosque en Navia.

"Es insostenible a nivel ambiental y absolutamente innecesario", dijo el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, en respuesta a las declaraciones del regidor sobre el Vigo Arena. Un proyecto que, criticó, fue aprobado por el Gobierno municipal con una modificación en la aprobación provisional del nuevo PXOM, a la que solo se opuso el Bloque, que impidió al vecindario presentar alegatos.

Entre las mejoras en el Ifevi, el BNG consideró necesario dotar el recinto de una mucho mejor conexión de autobús y llamó a acordar el uso del aparcamiento del aeropuerto de Peinador, que durante la mayor parte del tiempo está desocupado, para el estacionamiento de vehículos privados durante la celebración de los eventos.