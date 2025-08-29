Rescatan a los 11 tripulantes de un pesquero gallego que naufragó cerca de las Azores

Un pesquero gallego ha naufragado cerca de las islas Azores y sus 11 tripulantes han sido rescatados, en buen estado, por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero al archipiélago.

El Nuevo Salmón se ha hundido 150 millas al este de Azores, que pertenece a la zona SAR ('Search and Rescue') portuguesa, según ha informado Salvamento Marítimo en su perfil de 'X'.

Según informa Europa Press, se trata de un buque con base en el municipio pontevedrés de A Guarda y construido en el 1990, detallan los datos del censo del Ministerio de Pesca.

La emergencia ha sido coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) Ponta Delgada. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) recibió la alerta de la radiobaliza y el personal ha estado en contacto constante con el centro portugués.