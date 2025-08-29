El PP de Vigo critica la falta de transparencia del Concello, que responde: "Es tajantemente falso"

El PP de Vigo viene exigiendo un "cambio de actitud" al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y su gobierno de cara al nuevo curso político. Denuncian la falta de transparencia de la corporación municipal, que, aseguran, acumula 200 preguntas sin contestar a su grupo municipal.

Los populares han denunciado este jueves el "obstruccionismo" del alcalde de Vigo y han recordado la obligación de responder a las preguntas que formulan los partidos de la oposición. Ante estas críticas, la concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar, ha asegurado que es "tajantemente falso".

"El Ayuntamiento de Vigo contesta en el plazo máximo de cinco días a todas aquellas preguntas que se formulan tanto en Pleno como en las comisiones informativas", ha afirmado la portavoz socialista, que ha añadido que el Concello ha sido "galardonado en varias ocasiones como uno de los más transparentes de España".

Aguiar también ha aprovechado para lanzar un dardo a la Xunta de Galicia del Partido Popular, señalando que es esta administración la que "nunca contesta o, cuando contesta, lo hace después de muchísimos meses". Así, le ha recomendado al PP de Vigo que se "ocupe y preocupe" de que su partido cumpla la normativa a nivel autonómico.

Respuesta del PP: "El gobierno no cumple con su obligación"

El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Miguel Martín, ha respondido a la concelleira con una pregunta: "¿Dónde está la respuesta a nuestra pregunta realizada en el pleno del pasado mes de mayo sobre las razones que han llevado a este gobierno a cancelar el Festival Terreaceo?".

Martín ha enumerado otros casos en los que la corporación municipal no ha contestado a preguntas del PP de Vigo. Ha reiterado que son casi 200 que faltan por responder en esta legislatura. "Este gobierno no cumple con su obligación. En lugar de mentir, empiecen a contestar", ha concluido.