Detenido en Paradanta (Pontevedra) un 'santero' que prometía curación a cambio de sexo

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de Paradanta (Pontevedra), de 55 años, como autor de un presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Según ha informado el Instituto Armado, la detención se produjo el pasado jueves, 21 de agosto, y se trata de un presunto 'curandero' o 'santero' que aseguraba a sus víctimas, aprovechándose de su situación, que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se "iban a curar".

Según la Guardia Civil, la justificación que él daba era que un espíritu las "poseía" y, a través de su cuerpo, "podía curarlas".

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.