Fallece en Vigo tras caerse de un tejado mientras lo arreglaba

Un hombre ha fallecido en el lugar de Medeiro, en Vigo, tras caerse de un tejado que estaba arreglando por su cuenta.

Según ha informado el 112, el suceso se produjo alrededor de las 17:00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional y la Local.