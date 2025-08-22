Ofrecido por:
Fallece en Vigo tras caerse de un tejado mientras lo arreglaba
El suceso se produjo minutos antes de las 17:00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma
Más sucesos: Detenido en Vigo por agredir y amenazar con un cuchillo a su mujer tras espiar el contenido de su móvil
Un hombre ha fallecido en el lugar de Medeiro, en Vigo, tras caerse de un tejado que estaba arreglando por su cuenta.
Según ha informado el 112, el suceso se produjo alrededor de las 17:00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma.
Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional y la Local.