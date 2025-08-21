La piscina de Teis, más cerca: la Diputación aprobará este viernes el convenio con el Concello de Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, con vecinos de Teis, a quienes ha confirmado la luz verde al convenio para la reconstrucción de la piscina del barrio. Diputación de Pontevedra

La reconstrucción de la piscina de Teis, que sufrió un incendio en 2022, está más cerca, después de que la Diputación de Pontevedra haya anunciado que la Junta de Gobierno aprobará este viernes el convenio de inversiones con el Concello de Vigo, mediante el que aportará 4,8 millones de euros del total de 7,1 millones con los que contará la obra.

Se pone así fin a una "larga espera", como ha declarado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, en una visita al barrio vigués, donde ha reiterado su "absoluta" disposición para invertir en Vigo. "Nosotros cumpliremos con la parte que nos toca y esperamos que el gobierno local haga lo mismo enseguida, porque Teis ya ha esperado bastante", ha subrayado.

Sánchez ha lamentado que el convenio todavía no está firmado debido a la "parsimonia" del gobierno local, que "tardó meses" en responder a los requerimientos de la Diputación para comenzar las negociaciones.

Además, ha criticado que el alcalde "llegó a rechazar los fondos provinciales" después de que uno de sus concejales hubiera aceptado la propuesta de la propia Sánchez de cofinanciar la reforma de la piscina.