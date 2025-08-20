El tiempo en Vigo: los termómetros de Vigo alcanzarán los 30 grados los próximos días

Aemet anunció el fin de la ola de calor este martes, pero Vigo parece ir contracorriente. Tras un fin de semana y un inicio de otra con temperaturas a la baja, los termómetros volverán a situarse en los 30 grados durante los próximos días.

Según previsiones de MeteoGalicia, se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados.

El sol será el protagonista del cielo vigués durante los próximos tres días, en los que los termómetros registrarán un calor más intenso que el de las últimas jornadas.

En concreto, la agencia meteorológica gallega prevé que las máximas asciendan desde los 24 grados de este martes hasta los 30 grados del viernes. Las mínimas, en cambio, se mantendrán sin cambios y se situarán alrededor de los 16 grados.

Así, las temperaturas seguirán siendo las normales para este periodo del año, así como la calidad del aire se mantendrá a un nivel favorable en general hasta el fin de semana.