Tres detenidos por asaltar y robar a un anciano en su casa de Coruxo, en Vigo

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como supuestos autores de un robo con violencia cometido este pasado mes de julio en un domicilio de Coruxo, en Vigo, tras maniatar y agredir a un nonagenario y llevarse 20.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando cuatro personas encapuchadas entraron al domicilio y amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo al anciano. Después, lo ataron a una silla y lo golpearon de forma violenta hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria con su clave.

Tras huir con el botín, trataron de sacar dinero de esa tarjeta en un cajero automático cercano sin éxito y tres días después regresaron a las inmediaciones de la vivienda de la víctima para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior y que fue abandonada posteriormente, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.

Los agentes de la Policía Nacional en Vigo lograron identificar y detener en un mes a los autores en lo que han bautizado como Operación Nona. Los detenidos forman parte de un grupo criminal especializado en robos violentos en la provincia de Pontevedra y también se dedicaban al robo de vehículos y al tráfico de drogas.

Detención y registro

A primera hora de esta mañana se ha procedido a la detención de tres de los supuestos asaltantes, cuando estaban en una vivienda en Coruxo. En el operativo han participado efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo.

En el registro de esa vivienda la Policía intervino, entre otros efectos, dos armas de fuego simuladas, prendas de ropa utilizadas en los actos delictivos, caretas, dinero en efectivo y diverso material que podría estar relacionado con dos delitos cometidos en la provincia en la última semana y con otros delitos anteriores.

Fuentes policiales han confirmado que la investigación continúa abierta y se les atribuye a los implicados los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, robo/hurto de uso de vehículo, así como pertenencia a grupo criminal. Los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción 4 de Vigo en los próximos días.