Detenido en Vigo tras ser sorprendido robando en el interior de varios vehículos en plena calle

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la ciudad.

Según han informado desde el cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron esta pasada madrugada en la calle Fotógrafo Prosperi, cuando una patrulla recibió el aviso por la presencia de un varón sospechoso que merodeaba entre los coches.

En el lugar, los agentes observaron a un hombre que salía apresurado de un turismo aparcado en la calle Ángel Llanos y cuyas características coincidían con la descripción realizada por el testigo.

En un primer momento, el varón aportó datos falsos cuando le pidieron que se identificase, pero posteriormente los policías comprobaron su identidad real.

Al ser preguntado si era el dueño del coche, reconoció que no, y los agentes se percataron de que la goma de la puerta delantera que sujeta el cristal estaba levantada. Por ello, se realizó una batida por la zona para averiguar si más vehículos habían sido forzados.

En ella, se encontró un furgón con el interior revuelto, así como otro turismo del que, según su propietario, faltaban dos linternas, que previamente le habían sido intervenidas al sospechoso.

Detenido por presuntamente agredir a su pareja

La Policía Local de Vigo también ha detenido a un joven de 22 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género, por agredir y acosar supuestamente a su pareja.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo, cuando el 092 recibió un aviso para acudir a la Avenida de Madrid, ante un posible episodio de violencia machista.

Al llegar, los agentes observaron a una mujer llorando acompañada de un varón. Ella relató que el hombre y ella habían mantenido una relación, pero que ella quería finalizarla y él no lo aceptaba, motivo por el cual la seguía a todas partes y la acosaba.

Según su relato, momentos antes se lo había encontrado rondando las inmediaciones de su domicilio, por lo que le recriminó su actitud. El joven respondió supuestamente propinándole un empujón, sujetándola del pelo y tratando de tirarla al suelo; además, la sujetó fuertemente del brazo y le provocó lesiones.

Preguntado por los policías, el chico negó los hechos y afirmó que la joven estaba alterada porque se había asustado al ver a los agentes. El chico fue detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia de género.