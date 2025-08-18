El tiempo en Vigo: cielos despejados con temperaturas de verano normales

Tras la ola de calor de las últimas semanas, con termómetros que superaban los 30 grados diariamente, Vigo espera para los próximos días temperaturas normales de verano.

Según previsiones de MeteoGalicia, los vigueses disfrutarán de una alternancia de cielos con nubes y claros con otros poco nublados o despejados durante esta semana.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios.

En concreto, este lunes se espera que los termómetros olívicos alcancen los 25 grados, mientras que el martes y el miércoles las máximas se situarán en 24 grados. Por su parte, las mínimas descenderán desde los 16 grados de este lunes a los 14 del miércoles.

En lo referido a la calidad del aire, se prevé que mejore de un grado regular a un grado favorable en los próximos días.