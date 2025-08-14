La Guardia Civil incauta más de 1.000 kilos de sardinas a un vecino de Moaña (Pontevedra)

La Guardia Civil, junto a Guardacostas, han denunciado a un vecino de Moaña de 59 años por transportar 1.000 kilos de sardinas en una furgoneta con la que intentó eludir un control.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Guardia Civil ha explicado que en un control pesquero de agentes del Seprona y Gardacostas se observó en la autopista AP-9 "un vehículo que intentó eludir su presencia".

Así, se interceptó a la furgoneta en la que se observa que porta una gran cantidad de sardinas, que estaban distribuidas en diversas cajas. El conductor carecía del documento necesario que acompaña los productos de pesca hasta los puntos de venta.

De este modo, fue denunciado con base en la ley de pesca de Galicia por no cubrir los documentos necesarios que acompañen los productos de pesca hasta los puntos de venta, pues no se puede garantizar el origen ni trazabilidad.

Fueron incautadas 61 cajas de sardina, que fueron entregadas al banco de alimentos de Pontevedra. Además, fue denunciado por agentes de tráfico por exceso de carga permitida para ese vehículo, ya que la carga se excedía en casi 400 kilos.