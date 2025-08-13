Centenares de personas protestan en Vigo para exigir mayor seguridad en el SAF: "Teresa somos todas"

El feminicidio de Teresa continúa recibiendo el rechazo de Vigo, donde cerca de 200 personas se han manifestado este miércoles para exigir un protocolo que garantice la seguridad de las trabajadoras del Servicio de Atención no Fogar (SAF) en los municipios gallegos.

Todo ello en el contexto de una jornada de huelga convocada por la CIG después de la muerte violenta de Teresa de Jesús Rodríguez, empleada del SAF de O Porriño (Pontevedra) fallecida a finales de julio a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba en su domicilio.

Al grito de 'Ante la violencia, ni un paso atrás'; 'Estamos cansadas de ser explotadas'; 'Rueda escucha, estamos en lucha', o 'Teresa somos todas, únete a la lucha', centenares de personas han partido de la farola de Urzaiz, en Vigo, hasta llegar a la sede de la Delegación de la Xunta, donde leyeron un manifiesto.

Han clamado contra el "silencio" de las administraciones, exigiendo "justicia" y un protocolo que garantice seguridad a las trabajadoras cuando van a las viviendas de las personas dependientes.

"Teresa no necesita de silencio, necesita de clamor, necesita que su muerte sea un grito que llegue al último responsable que ocupa la Presidencia de la Xunta", rezaba el escrito de la CIG.

"Éxito rotundo"

El sindicato ha calificado de "éxito rotundo" la jornada de huelga desarrollada este miércoles en toda Galicia, durante la cual se han llevado a cabo decenas de concentraciones en concellos de toda la Comunidad y una manifestación central esta tarde en Vigo.

Además, la organización sindical ha reivindicado la "alta participación pese a los servicios mínimos abusivos decretados por algunos ayuntamientos", denunciando que la Xunta "desatendió sus responsabilidades" y "derivó a los municipios la declaración de los servicios mínimos".

"Y muchos no los decretaron, dejando la responsabilidad ética a las trabajadoras", han añadido desde la CIG. "Las trabajadoras, ante la irresponsabilidad de la administración, asumieron cubrir los servicios mínimos vitales, como levantar a las personas usuarias, aseo, almuerzo y medicación", han detallado.