PP y BNG cargan contra las modificaciones presupuestarias de Caballero

El PP de Vigo ha criticado a Abel Caballero por oponerse a la propuesta formulada por el grupo municipal popular de destinar 60 millones de euros de fondos municipales a facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad; durante el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Vigo, celebrado en la mañana de este lunes.

De esta forma, los populares critican que, a pesar de los "claros beneficios" que generaría este "ambicioso" plan de lucha contra la escalada de los precios de la vivienda, Caballero ha optado por "conformarse con una partida insuficiente, de solo 11 millones".

Así, la concejala Patricia García ha valorado el rechazo socialista como la "prueba evidente de que el alcalde no valora la vivienda como una prioridad sino como un titular electoral".

"Estafa política"

Por su parte, los nacionalistas calificaron de "estafa política" las modificaciones presupuestarias presentadas por el Gobierno municipal.

En concreto, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, denunció que "los remanentes no son ahorro", sino el resultado de la "falta de gestión" del Ayuntamiento, y propuso un voto particular para suprimir partidas arbitrarias.

"Hoy es 11 de agosto y someten a consideración de este Pleno dos modificaciones que no entrarán en vigor hasta lo 23 de septiembre, cuando resten apenas 3 meses y 1 semana de ejercicio", denunció.

Además, el BNG rechazó varias de las partidas incorporadas en la propuesta del ejecutivo de Caballero por incurrir, afirmaron, en un uso autoritario de los recursos públicos, como los 215 mil euros para reacondicionar la sede de la Federación Vecinal y desalojarla como castigo por sus posiciones críticas con el ejecutivo de Caballero.