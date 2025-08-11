Abel Caballero lo vuelve a hacer: se hace viral bailando break dance en O Marisquiño

Vigo es conocida por muchas cosas: las Islas Cíes, la Navidad y, cómo no, por su alcalde. Más que un simple regidor, Abel Caballero es toda una figura pública en España, reconocido incluso en la otra punta de la Península.

Ya sea por su carácter, su férrea defensa de la ciudad o por sus divertidas y a menudo sorprendentes apariciones, Caballero ha logrado llevar el nombre de Vigo por todo el mundo.

Este fin de semana, el alcalde volvió a acaparar protagonismo gracias a su participación en O Marisquiño. Caballero se mimetizó con el ambiente del festival urbano y ofreció a vigueses y visitantes sus mejores pasos de break dance. El vídeo de su actuación, compartido en las redes sociales oficiales de O Marisquiño, acumula ya más de 200.000 reproducciones, 5.000 "me gusta" y cientos de comentarios.

"Vigo es la capital mundial del break dance, porque somos mucho mejores que los de Nueva York, los de Londres y los de París", proclamó tras su actuación.