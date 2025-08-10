O Marisquiño cierra una edición más en Vigo con las finales deportivas y música

Última jornada de la XXV edición de O Marisquiño en Vigo. O Marisquiño

Este domingo O Marisquiño se despide en Vigo de su 25ª edición con la gran jornada de finales en Samil y conciertos para poner el broche final. El cierre llega después de un sábado con una afluencia de público "histórica" con personas que llenaron las gradas y otros espacios del festival.

Durante esta jornada se resuelven las finales de los parks de BMX y Skate, dos disciplinas ya atadas al festival vigués. Este domingo el público disfruta de las acrobacias de skaters como Adrien Bulard, Matias del Ollio, Ivan Monteiro, Natalia Muñoz y Abi Burns, que finalizaron ayer en las primeras posiciones de la semifinal.

En BMX se podrá disfrutar nuevamente de las habilidades de grandes estrellas internacionales de este deporte como el australiano Ryan Williams o el estadounidense Daniel Sandoval y ver también al ganador en cinco ocasiones en categoría Street, Courage Adams.

En Basket 3X3 tienen lugar también las finales con equipos como Argos Bats y Barcelona 3x3 (masculinos) y Embassy 3x3 y Valladolid 3x3 (femeninos).

La organización destaca que el gran interés que ha despertado este torneo ha hecho que el gran jugador español José Manuel Calderón haya confirmado que verá esta tarde en directo los últimos partidos de la competición.

La competición en las modalidades de Skate y BMX adaptado, en colaboración con la Fundación Bimba y Lola, tuvo su final esta mañana con grandes especialistas de ambas modalidades como Italo Romano, Vini Sardi, Daniel Amorinha, Juanje Trujillo o Julián Molina asombrando al público por su capacidad para superar sus limitaciones físicas siendo ejemplo de superación.

Los saltos del Big Air cerrarán la jornada de competición en O Marisquiño con la presencia de grandes especialistas como el ya citado Ryan Williams junto a Jed Mildon, Bienvenido Aguado y Adolf Silva, entre otros. Este último también participa en la competición final de FMX.

A partir de las 22:00 horas llegarán los últimos conciertos con las actuaciones de Parkineos, DJ Nano, THRE360YZ y Valensk8.