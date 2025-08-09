Vigo ampliará su presupuesto más de 72 millones en un pleno extraordinario

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rueda de prensa. Concello de Vigo

Vigo ampliará su presupuesto en más de 72 millones de euros. Así lo ha anunciado este sábado el alcalde, Abel Caballero, emplazando la aprobación a un pleno extraordinario, que por el momento no tiene fecha de celebración.

"Tenemos una sólida financiación, tenemos ahorros, y los vamos a invertir", afirmó este sábado el regidor.

La idea es destinar unos 15 millones de euros al área de deportes. Concretamente a crear nuevos vestuarios en los campos de fútbol de la ciudad.

Otros 27 millones se destinarán a actuaciones de humanización y mejora de las calles de Vigo. "El plan de choque de vivienda que nos permitirá alquilar y edificar a precio asequible", además de mejoras en parques y educación, son otras medidas anunciadas por Caballero.

Después de este gasto, "seguimos teniendo unos remanentes de 100 millones de euros. Somos el ayuntamiento mejor gestionado de toda España", aseguró.