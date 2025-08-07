Vigo multa con 50.000 euros a Ryanair por incumplir el contrato de promoción turística

Suprimir los vuelos de Vigo a Londres le está saliendo caro a Ryanair. El Concello de Vigo impondrá una nueva sanción a la aerolínea por incumplir "el contrato de promoción turística" con la ciudad.

Así lo ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha especificado que la multa asciende en esta ocasión a los 50.000 euros.

"Vamos a aprobar una sanción de 50.000 euros por no respetar el contrato que tenían con la ciudad", ha afirmado el regidor socialista, que ha añadido que esta cantidad se suma a la multa de 17.000 euros impuesta en abril.

La compañía fue sancionada por suprimir uno de los dos vuelos semanales del trayecto Vigo-Londres y el alcalde ya anunció entonces que el Concello estaba estudiando un incumplimiento del contrato de publicidad, el cual se propondrá para sanción este viernes.

Una vez se apruebe en Xunta de Goberno la "imposición de penalidades" por incumplir el contrato de promoción turística, el Concello habrá sancionado con más de 67.000 euros los incumplimientos de Ryanair.