Hasta 36 grados en Vigo este martes: MeteoGalicia activa la alerta naranja por calor intenso

O vento do nordés será outra vez protagonista↙️



🔹Vento forte entre Estaca de Bares e Fisterra e zonas altas do interior.

🔹Nubes baixas no terzo norte⛅️

🔹Ceo despexado en xeral☀️

🥵Temperaturas por riba dos 35ºC en moitas comarcas da metade sur de #Galicia pic.twitter.com/i41ci1PzAJ