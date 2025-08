Calle Príncipe, la zona comercial de Vigo inmune al paso del tiempo y a la competencia

Cuando la calle Príncipe se convirtió en la primera peatonal de Vigo, a mediados del siglo pasado, daba un paso de gigante para transformarse en la vía comercial principal.

Nació como carretera en 1840; partía de la Puerta del Sol y conectaba la ciudad con Ourense y Castilla. Fue ganando importancia con el paso de los años; dos décadas después, se comenzaron a derribar las murallas de la zona para construir edificios con viviendas.

A principios del siglo pasado, era la única calle de Vigo que estaba pavimentada. Circulaban los automóviles por ella, e incluso un tranvía. La conversión en peatonal reforzó su posición como centro de reunión social y zona perfecta para el comercio local.

Llamada así en honor al hijo de la reina Isabel II, el Príncipe de Asturias, que en aquella época contaba con 4 años y que llegaría a convertirse en Alfonso XII, sus más de 160 años de vida son una historia, sobre todo en las últimas décadas, de subidas y bajadas, muertes prematuras y renaceres volcánicos.

Negocios que forman parte de la historia de Vigo

Como centro neurálgico, acogió negocios locales de la ciudad que se convirtieron en referentes. Los ya desaparecidos Las Colonias, la Papelería Comercial, el Sport, La Favorita o los almacenes Olmedo, entre otros, viven todavía en la memoria de muchos vigueses.

Resiste al paso del tiempo la Joyería Ramón Fernández, con 115 años de vida y casi un centenar en Príncipe. Un negocio que ha vivido en primera persona las amenazas de que su preponderancia comercial tenía un fin.

"Yo decía, esto no se va a acabar", reconoce su dueña, Verónica Cuiñas, a Treintayseis. "La calle del Príncipe siempre fue una calle paseo, no le digas al que vive en el centro, aquí en esta zona, que vaya hasta allá arriba, a Vialia, porque no suben hasta el muro de la estación, y te lo dicen así", sentencia. Eso sí, los negocios locales son cada vez menos.

Vialia, la última gran amenaza

La amenaza más reciente fue la apertura del centro comercial Vialia. Un gran proyecto para la ciudad, estación de trenes y autobuses, y situado en una zona céntrica parecían ingredientes suficientemente potentes para derribar el liderazgo de Príncipe.

Desde 2021, fueron habituales los cierres en la peatonal y los anuncios de traslado al nuevo centro comercial. Decathlon City, H&M, Cortefiel, C&A o la joyería Siglo XXI fueron ejemplos de lo que parecía una desbandada que dejaría desnuda la calle del Príncipe.

La imagen de las verjas bajadas lastró durante un tiempo a la vía comercial más clásica de la ciudad, pero se fue reponiendo progresivamente. Una de las firmas que apostó por ella fue Inditex. Mantuvo Zara Home, trasladando su localización al lado del Marco, Massimo Dutti y elevó a Pull&Bear a un nuevo local. Pero la gran apuesta fue la apertura de un Zara en el que durante años había sido la casa de C&A.

Otro gran local que parecía dejar huérfana la fotografía comercial de la calle era el de Cortefiel. Pero fue también otra gran marca la que cogió su relevo: en este caso, las Perfumerías Primor.

En su entorno también se ha doblado la apuesta, como el caso de Blue Banana, en López de Neira 4, a escasos metros de Príncipe o, más recientemente, la primera tienda propia de la firma infantil Paz Rodríguez, que abrió sus puertas a finales de junio de este año en Eduardo Iglesias, 2.

Una prueba fehaciente de que la calle del Príncipe tiene mil vidas.