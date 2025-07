El BNG de Vigo responsabiliza a la Xunta del "peligroso colapso" en las Urgencias del Álvaro Cunqueiro

El grupo municipal del BNG ha alertado del "perigoso colapso" en las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y responsabiliza a la Xunta de esta situación, debido a los recortes que han llevado a cabo en los centros de salud de la ciudad.

Los nacionalistas han detallado que el hospital más importante de la comarca está registrando picos de 600 pacientes en una jornada y sobrecargas de un 45% superior al año pasado.

"Os centros de saúde están sobrecargados por falla de persoal e substitucións, o que deriba no colapso do Punto de Atención Continuada (PAC) e acaba por saturar as Urxencias hospitalarias", ha denunciado este miércoles su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

Por esta razón, urgen a la Consellería de Sanidade y al Sergas que actúen de inmediato para reforzar los centros de salud, tanto con personal como con recursos.

Igrexas ha reiterado su defensa del derecho de los vigueses y viguesas a recibir atención sanitaria "todos os días do ano, tamén durante o verán", en referencia a los recortes anunciados en números centros de Vigo durante estas fechas.