Las atracciones de feria también son un problema en O Porriño (Pontevedra)

Casa Consistorial de O Porriño (Pontevedra). Concello do Porriño

Tras varias semanas de polémica por las exigencias del Concello de Vigo a las comisiones de fiestas a la hora de cumplir la ley para la instalación de atracciones de feria, el foco se traslada a O Porriño, donde la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega) ha denunciado el trato "injusto, arbitrario y sistemático" del Gobierno local porriñés en las fiestas de San Benito.

Según indican en un comunicado, se han presentado "en tiempo y forma" varias declaraciones responsables, así como la documentación técnica en cumplimiento con la normativa gallega, pero desde el Concello de O Porriño se han emitido "requerimientos defectuosos y sin identificación técnica válida, que fueron respondidos con alegaciones fundamentadas y dentro de plazo", de las que "ninguna fue contestada".

"Lo ocurrido este mes de julio no es un caso aislado, sino la confirmación de un patrón de hostigamiento institucional deliberado, repetido ya en el año 2024", han apuntado, y recuerdan que el año pasado se impidió la apertura de varias atracciones ya instaladas por una supuesta "falta de seguridad".

"Las atracciones sí cumplen, el Ayuntamiento, no", han sentenciado, acusando al gobierno municipal de "mentir" porque "no quiere atracciones" y "prefiere culpar a los feriantes".

El alcalde de O Porriño asegura que sólo "cumple la ley"

Desde el Concello de O Porriño, su alcalde, Alejandro Lorenzo, ha sido taxativo asegurando que "cumple la ley" y no se están autorizando aquellas que no cuentan con la documentación necesaria. Además, ha reivindicado que fueron el primer municipio gallego que ya el año pasado impidió el funcionamiento de las atracciones si no tenían todo el papeleo en orden.

En declaraciones que recoge Europa Press, Lorenzo ha señalado que los técnicos municipales no han dado el visto bueno a las atracciones que presentaron su documentación para las Fiestas de San Benito, por lo que no han sido autorizadas.

Unos errores que se cometieron el año pasado y que en ese momento ya explicaron a los feriantes, pero que se han repetido. La documentación, asegura, no es la "idónea" que se pide por ley, como el libro de operaciones de los aparatos, que tiene que estar sellado cada año por un técnico ingeniero.

"No sé qué hacen otros ayuntamientos, pero en O Porriño si no cumplen con la legislación, no pueden operar", ha sentenciado.

En el caso de Vigo, las fiestas de Coia se celebraron finalmente sin atracciones ni fuegos artificiales, lo que provocó una menor afluencia de público. El Concello se comprometió a compensar económicamente a la comisión de fiestas por el perjuicio de no poder desplegar las atracciones.