Absuelven a un policía de Vigo que llamó "matado" y "subnormal" a un discapacitado al no ser insultos "degradantes"

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a un policía local que llamó "matado" y "subnormal" a un discapacitado ya que no los ha considerado insultos "degradantes".

Los magistrados han desestimado el recurso de apelación del denunciante contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, contra el que ya no cabe recurso alguno.

Para la sala, los insultos se produjeron durante una discusión entre el varón, que llevaba un bastón debido a su incapacidad, y el agente. Así, no considera que haya un trato degradante al existir esa discusión entre ambos, en la que el ciudadano "parecía provocar" al funcionario con frases como "ya te veré fuera de aquí".

"Estos hechos no revisten los caracteres de gravedad, ni por los insultos que no pueden ser considerados como degradantes, ni aún contando con las referencias a la privación del 'bastón', que no era tal sino un simple palo, habiendo mencionado que era un bastón de apoyo que estaba roto. En su caso podrá ser una conducta del agente que puede dar lugar a responsabilidad administrativa, pero no la tiene penal", apunta la Audiencia.