Cataluña elige Vigo como una de las primeras paradas de su gira gastronómica por España

El Palacio de La Oliva ha acogido esta tarde una cita exclusiva con la alta gastronomía catalana en el marco de una gira nacional organizada por Turismo de Catalunya, que celebra su distinción como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

Así, Vigo se ha convertido en una de las paradas destacadas de este recorrido que celebra un reconocimiento internacional que pone en valor la cocina catalana como parte esencial de su identidad cultural, social y económica.

El evento, que combinó gastronomía, humor y networking, reunió a representantes institucionales y a reconocidas figuras de diferentes ámbitos.

La velada ha contado con la presencia de Cristina Lagé, directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña; Arantxa Calvera, directora de la Agencia Catalana de Turismo; Abel Caballero, alcalde de Vigo, así como profesionales del mundo del turismo, la gastronomía, la cultura, el deporte, la empresa y la televisión.

Lagé ha destacado en su intervención que “Cataluña es mucho más que un destino turístico: es un territorio que se vive y se saborea. Con esta gira queremos invitar a descubrirnos a través de nuestra gastronomía, que es una forma universal de conectar culturas y personas”.

Recorrido sensorial de la mano de Josep Moreno y Anna Casabona

Este exclusivo evento estuvo conducido por el humorista Rafa Durán, quien guió a los asistentes a través de un recorrido sensorial de la mano del chef catalán con Estrella Michelin Josep Moreno (Deliranto, Salou) y la sumiller Anna Casabona (Juvé Camps, Penedès), segunda Mejor Sumiller de España 2025

Estos ofrecieron un maridaje excepcional de sabores y vinos de la Costa Daurada (Tarragona) y de la Costa Barcelona. Además, como aperitivo, los invitados pudieron disfrutar de una creación conjunta entre Moreno y Pepe Solla, uno de los chefs gallegos de referencia.

Tras el aperitivo, la cena, servida en la Sala Illuminati del Palacio de La Oliva, ha ofrecido un menú diseñado para poner en valor los pilares de la cocina catalana: producto local, sostenibilidad, tradición, innovación y excelencia.

Los platos han presentado lo mejor del mar y la tierra catalana, con propuestas como tartar de gamba de Tarragona, arroz de cazuela del Delta con pato y anguila, romesco de Tarragona con rape y mejillones, y una selección de postres típicos maridados con vinos de diferentes denominaciones de origen catalanas.

Cataluña, referencia gastronómica

Cataluña es hoy una de las regiones gastronómicas más prestigiosas del mundo, con 62 restaurantes que suman 77 estrellas Michelin y tres establecimientos reconocidos entre los mejores del planeta por The World’s 50 Best Restaurants: Disfrutar, El Celler de Can Roca y elBulli.

Además, es una potencia agroalimentaria, con 12 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), 13 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y 12 Denominaciones de Origen (DO) de vinos, así como 25 colectivos de cocina repartidos por todo el territorio.