Rifirrafe entre Xunta y Concello de Vigo por el anuncio de la licitación del IES Domingo Villar de Navia

La Xunta de Galicia ha anunciado la licitación del proyecto del IES Domingo Villar, en Navia, para este mes de junio para poder empezar las obras entre octubre y noviembre de este año y con el objetivo de que esté disponible para el curso 2027-2028.

Así lo han comunicado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la conselleira de Vivenda e Planificación de infraestruturas, María Martínez Allegue, que han presentado este viernes el proyecto de ejecución que contará con un presupuesto de 19 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante el acto se ha podido visualizar un vídeo que permite una visita virtual al interior de las futuras instalaciones que serán las primeras de Galicia diseñadas siguiendo los parámetros académicos, tecnológicos y de sostenibilidad recogidos en el Plan de nueva arquitectura pedagógica.

El IES Domingo Villar contará con capacidad para alrededor de 700 alumnos de ESO y Bachillerato y ocupará una superficie total de cerca de 8.200 metros cuadrados, divididos en edificio principal de aulario, gimnasio, espacios complementarios y biblioteca.

Críticas del Concello de Vigo

Pero este acto ha estado marcado por las críticas del Concello de Vigo ya que en la presentación "solamente existían logos de la Xunta de Galicia", por lo que han reivindicado "que se cumpla el convenio y se divulgue en todos los actos de este Instituto" que el consistorio local también ha participado en el proyecto.

"Que se tenga en cuenta que somos dos administraciones las que lo vamos a hacer posible, el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia", ha reivindicado la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, en un audio remitido a los medios.

Además, Caride ha señalado que el conselleiro "ha faltado a la verdad" al afirmar que estaban esperando por una licencia municipal para el inicio de las obras, algo que es "radicalmente falso". "La licencia municipal está sólo pendiente de que sea legalmente posible emitirla", algo que no será posible hasta que que el proyecto de reparcelación, "que la Xunta hizo con retraso", ha incidido, esté aprobado.

"En todo caso, el Consejo de Vigo no es responsable del retraso en las obras de urbanización, que el proyecto de urbanización lleva muchos meses aprobado definitivamente y seguimos a la espera", ha dicho la concelleira.

"Reivindicamos el Instituto de Navia, colaboraremos con el mismo, pero que la Xunta no mienta, no engañe y no responsabilice al Concello de un retraso que sólo tiene un nombre: Xunta de Galicia", ha sentenciado.