Vigo declara 'persona non grata' al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El pleno de Vigo ha declarado 'persona non grata' al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este lunes. El BNG de Vigo presentó una moción para condenar en nombre de la ciudad las "acciones genocidas" del Estado de Israel en la franja de Gaza y exigir medidas concretas contra esta "catástrofe humanitaria".

Así, con los votos a favor del grupo municipal del PSOE, Vigo ha declarado tanto a Netanyahu como a su gobierno 'personas non gratas' por su responsabilidad en el "genocidio en curso". La iniciativa del Bloque también pide a todas las administraciones medidas concretas para combatir las acciones israelíes, como hacer efectivo el embargo total de armas acordado en el Congreso de los Diputados o la ruptura de toda relación comercial y diplomática con Israel.

"Esta moción é unha oportunidade para poder colocarnos todas e todos no lado correcto da Historia", ha asegurado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que considera la moción un acto de decencia humanitaria frente al terror.

Los socialistas también han votado a favor de lo que consideran un "auténtico genocidio". Aun así, afirman que la iniciativa del BNG "evidentemente no busca el consenso" al "proponer deberes a todas las administraciones que no tienen competencias directas en esta materia". "No es una buena forma de tomar acuerdos", ha criticado el portavoz socialista, Carlos Font, que propuso una enmienda, rechazada posteriormente por los nacionalistas.

PP de Vigo, en contra

Por su parte, los populares votaron en contra de la iniciativa nacionalista al considerarla "injusta y parcial". "Hamás es el principal problema del pueblo palestino", ha aseverado el portavoz del PP, Miguel Martín, quien considera que "olvidarse de esto es no enfocar de la manera correcta la cuestión y ofrecer una versión parcial del conflicto".

A pesar de denunciar las acciones israelíes por dirigir sus ataques a la población civil y no haber respondido de forma "proporcional" al "atentado" de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023, también han criticado que el pleno de Vigo "no es un escenario apropiado para aprobar cualquier medida que afecte a la política internacional de España".

"Denunciar a los dos, a Hamás y a Netanyahu, no es incompatible, más bien todo lo contrario", ha añadido Martín para recalcar que oponerse a esta moción no supone apoyar esta "barbarie". "Afirmar que la causa del genocidio es el ataque del 7 de octubre es venir a replicar el discurso del sionismo", ha respondido Igrexas a las críticas "indecentes" de los populares.