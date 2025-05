Mos (Pontevedra) se moviliza en contra del nuevo trazado de la A-52

El municipio pontevedrés de Mos se ha manifestado en contra del nuevo trazado de la autovía A-52. En una manifestación celebrada este viernes, cientos de personas han proclamado su rechazo a esta propuesta y han demandado la liberación del peaje de la AP-9 entre Puxeiros y O Porriño.

La concentración, convocada por la plataforma DefendeMos y con apoyo del Concello, recorrió varios puntos del municipio para mostrar la oposición vecinal a un proyecto que consideran "lesivo para o territorio e insuficiente para resolver os problemas de tráfico e alta sinistralidade da A-55".

Desde el gobierno municipal, la alcaldesa Nidia Arévalo declaró que "hoxe Mos falou alto e claro. Non permitiremos que se impulsen infraestruturas que sigan destruíndo o noso territorio sen achegar solucións reais e sen falar previamente con nos. O novo trazado da A-52 afecta a centos de familias, paraliza o desenvolvemento de cinco solos urbanizables e supón a demolición de naves con actividade económica. Ademais, non resolve a problemática da A-55, xa que carece de conexións co noso municipio e non reducirá o tráfico pesado que soportamos diariamente".

La regidora ya ha llevado esta iniciativa al Senado y durante su intervención recordó la necesidad de la liberación del peaje de la AP-9 para los vecinos de Mos. "Temos unha autoestrada infrautilizada ao noso carón. A gratuidade da AP-9 entre Puxeiros e O Porriño é unha solución sinxela, inmediata e menos lesiva para o territorio. Mentres o Ministerio de Transportes insiste nun proxecto que non será realidade ata, como mínimo, 2030, a veciñanza de Mos seguirá sufrindo os perigos da A-55, unha das autovías máis perigosas de Galicia", declaró.

A la manifestación, además de vecinos de Mos, también acudieron representantes de distintas parroquias, asociaciones y colectivos afectados y vecinos de Vigo, especialmente de Bembrive.

Desde el Concello reiteran su "compromiso de apoiar á veciñanza na defensa dos seus intereses, unha veciñanza que foi capaz de presentar máis de 30.000 alegacións contra este proxecto".