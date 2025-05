Un compañero del okupa asesinado en Vigo asegura que no tenía "ningún problema" con la víctima

Tras la declaración del acusado de matar a un okupa con el que convivía en Vigo, ha intervenido el primer testigo del juicio, un hombre que también convivía en el inmueble. Según ha relatado, no tenía "ningún problema" con la víctima, y que en la noche de los hechos estaba en su cuarto y escuchó a alguien gritar: "Me has clavado", por lo que salió del edificio y vio al procesado fuera.

Mauro Picatoste Piden 20 años de cárcel para el acusado de asesinar al okupa con el que vivía en Vigo

Según recoge Europa Press, durante su intervención en la vista, ha recordado que no tenía "ningún problema" con la víctima, Johnny A., y que ese día habían ido juntos a la fiesta de Bouzas, volviéndose él antes para casa. En la vivienda, tras preparar pescado para ambos, cenó y se acostó. Según su testimonio, escuchó gritos fuera y al salir se encontró al acusado.

Al preguntarle dónde estaba el fallecido, el procesado le indicó que había tenido problemas con otras personas en la fiesta. "Me dijo que tenía que ir al trabajo. Yo le dije que hasta que no aparezca mi amigo tú no te vas", ha apostillado, indicando que tenía sangre y explicándole el procesado que era porque el fallecido había tenido una pelea y le había tapado una herida.

A pesar de declarar que llamó a la víctima antes de meterse en la cama, ha indicado que no llamó al 112 porque "no tenía saldo ni batería", instando al procesado a hacer la llamada. Además, ha asegurado que el supuesto asesino y la víctima tenían "un conflicto", indicando que el fallecido bebía habitualmente, pero "no era agresivo" cuando estaba alcoholizado.

Otros testigos

En la vista de este lunes también han declarado otras dos testigos que han indicado que la víctima sí que era agresivo cuando bebía y buscaba "jaleos". En concreto, la ex pareja del fallecido, que ha reconocido que se llevaban bien aunque ya no estaban juntos, ha señalado que tanto Johnny A. como el acusado bebían habitualmente, pero que el procesado huye de los conflictos, "desaparece". Preguntada sobre si la expareja del tercer okupa de la vivienda (con la cual tiene una hija) tenía una relación sentimental con el fallecido, esta testigo ha apuntado que dicha mujer "iba detrás" de la víctima.

Una amiga de víctima y acusado también ha destacado que el procesado era "tranquilo" y no se metía en problemas cuando bebía, al contrario que el fallecido, que sí era "agresivo" y "provocaba a la gente".

La vista continuará durante toda la semana. El caso proviene del Juzgado de Instrucción número 4 de la urbe y, según el escrito de acusación del Ministerio público, el varón es autor de un delito de asesinato con alevosía, al acuchillar y matar a la víctima.

Hechos

En concreto, siempre según Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 17 de julio de 2023, cuando el acusado y el fallecido volvían caminando juntos desde las fiestas del barrio de Bouzas hasta el domicilio que ambos okupaban. En el entorno de la plaza de la Industria, tras una discusión, continuaron el camino por separado.

Fue sobre las 03:20 horas cuando se reencontraron en el exterior del domicilio. Allí, el acusado, utilizando un cuchillo de más de 28 centímetros que habría cogido en el interior de la vivienda, habría atacado a la víctima, clavándoselo hasta en cuatro ocasiones en la espalda, en el tórax, en el pecho y en el brazo.

Fiscalía considera que el acusado "actuó con la intención de acabar con la vida" de la víctima, la cual "dado su profundo estado de embriaguez y lo sorpresivo del ataque, no tuvo posibilidad alguna de repeler la agresión".

La víctima, tras el apuñalamiento, apenas pudo caminar 200 metros hasta la calle Coruña, donde falleció "por un shock hipovolémico como consecuencia de las heridas de arma blanca, siendo la última de ellas mortal e incompatible con la supervivencia, al penetrar la cavidad torácica, perforar el saco pericárdico y penetrar en el corazón", recoge Fiscalía, pidiendo 20 años de prisión para el acusado, así como el pago de una indemnización a la madre del fallecido de 60.000 euros.